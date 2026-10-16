Трампу нашли неожиданного "нового друга": в сети завирусился старый пост (фото)

Твит семилетней давности сейчас снова очень актуален

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Старая публикация о президенте США Дональде Трампе внезапно стала популярной. Пост в бывшем Twitter (сейчас Х) заиграл новыми красками.

Скриншот публикации от сентября 2019 года опубликовал в сети украинский блогер Сергей Наумович. На аккаунте Travis Allen 8 сентября 2019 было сделано критическое сообщение о Дональде Трампе, который тогда был президентом США свою первую каденцию.

"Я рад, что Обама ликвидировал бин Ладена раньше, чем Трамп успел с ним подружиться", — говорится в публикации.

Кто такой Усама бен Ладен

Напомним, Усама бен Ладен – основатель и бывший лидер международной исламистской террористической организации "Аль-Каида", признанный главным организатором масштабных терактов 11 сентября 2001 года в США и ряда других атак по всему миру. После многолетних поисков, 2 мая 2011 года, бен Ладена в ходе тайной операции "Копье Нептуна" в его укрепленном доме в Пакистане ликвидировал американский спецназ.

Усама бен Ладен. Фото: Reuters

Судя по дате публикации, можно предположить, что в 2019 году эту критику вызвало заявление Трампа, что он пригласил лидеров радикального исламистского движения "Талибан" (который в то время скрывал остатки "Аль-Каиды") в США для переговоров.

Особое возмущение вызвало то, что встреча должна была состояться в канун 18-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года. Трамп отменил саммит только после того, как талибы совершили очередной теракт в Кабуле, в котором погиб американский военный.

Почему этот твит снова актуален

К сожалению, эта шутка снова поразительно актуальна. Трамп склонен искать компромиссы, оправдывать одиозных лидеров тоталитарных режимов и агрессоров, в частности, главу России Владимира Путина, а также строить с ними теплые личные отношения.

На фоне полномасштабной войны в Украине и постоянных заявлений Трампа о его способности "мгновенно договориться" с кремлевским диктатором сарказм автора звучит особенно метко. Под публикацией Наумовича украинцы оставили немало комментариев. Вот некоторые из них:

Лучше бы Обама ликвидировал бин Путина

А представьте поцелуи с Хусейном и Каддафи

Если бы Трамп пришел к власти в 1939-м, то Америка была бы союзником Германии, а Гитлер был бы его лучшим другом

Ничего же не меняется у деда

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Трамп менял свое отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Глава США называл его то диктатором, то "смелым мужчиной".