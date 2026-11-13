Меланія Трамп осоромилася на очах у військових (відео)

Дружина Трампа виступила на військовій базі армії США

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Виступ першої леді США Меланії Трамп перед родинами військових у Форт-Ракері 12 листопада викликав глузливі коментарі в соцмережах. Американців зацікавили слова подяки, але найбільше – одна деталь її поведінки під час промови.

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Як пише Irish Star, Меланія читала звернення з карток, дивлячись униз і майже не підводячи очей. Один із користувачів X дорікнув їй, що вона "ледве спромоглася підвести очі". Так він оцінив її манеру триматися перед аудиторією.

У зверненні Меланія Трамп згадала про порожнє місце за святковим столом Джерело: Getty Images

Що потрапило на відео з Форт-Ракера

C-SPAN оприлюднив у X відео звернення до родин військовослужбовців у Форт-Ракері, штат Алабама. У дописі мовник навів слова першої леді про порожнє місце за родинним столом напередодні Дня подяки.

"Саме святковий сезон привертає нашу спільну увагу до образу порожнього місця за вашим столом", – сказала перша леді США Меланія Трамп.

First Lady Melania Trump addresses military families at Fort Rucker, Alabama, ahead of Thanksgiving: "It is the holiday season which brings the image of an empty seat at your table into our collective focus." https://t.co/RTkT4mfx8H — CSPAN (@cspan) November 12, 2026

Меланія приїхала до Форт-Ракера – осередку армійської авіації США – звернутися до сімей військовослужбовців і подякувати ветеранам за службу.

Під час візиту до армійської авіації США Меланія Трамп подякувала ветеранам за службу Джерело: Getty Images

Та користувачі X звернули увагу на те, як Меланія читала підготовлений текст. Вони критикували її опущений погляд, називали виступ монотонним і звинувачували першу леді в нещирості.

За що критикували Меланію і про що вона говорила

"Усе це – театр. Вона ніколи не пише промови сама й не має жодного уявлення про труднощі військового життя", – написав один із користувачів X.

Користувач X звинуватив першу леді в нещирості й нерозумінні труднощів військового життя Джерело: Відкриті джерела

"Які ж, чорт забирай, шахраї ці республіканці: ще вчора вони проголосували за скорочення виплат ветеранам, а наступного дня вона з’являється на військовій базі в Алабамі. Боже, ці люди не можуть бути огиднішими", – заявив інший користувач X.

Користувач X звинуватив республіканців у скороченні виплат ветеранам Джерело: Відкриті джерела

Як повідомляв "Телеграф", Володимир Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги І ступеня за гуманітарну підтримку в Олешках.