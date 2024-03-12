Три популярных овоща подешевели в супермаркетах Украины: актуальные цены

Больше всего изменился ценник на морковь

В марте в крупных украинских супермаркетах изменились цены на некоторые продукты питания, в том числе подешевели и овощи. "Телеграф" рассказывает, что этой весной стало выгоднее покупать.

По данным портала Минфин, спад цен замечен на картофель, свеклу, а также морковь. Стоимость этих овощей меняется в течение нескольких месяцев.

Ценники на указанные товары изменились практически одинаково на каждый из овощей — в пределах двух гривен.

Цены на свеклу в супермаркетах

В среднем этот овощ сейчас продают по 16,56 за один килограмм. Ранее его стоимость составляла 18,33. Таким образом за последний месяц он подешевел на 1,77.

Цены на картофель в супермаркетах

Картофель также стал дешевле в первый месяц весны. Сейчас овощ можно приобрести в среднем по цене 24,88. Месяцем ранее стоимость составляла 26,01. Таким образом, овощ подешевел на 1,13.

Молодой картофель тем временем также подешевел и теперь его продают по 27,58. С февраля по март стоимость упала на 1,43.

Цены на морковь в супермаркетах

Морковь в марте можно приобрести в среднем по 11,38 за килограмм. В прошлом месяце стоимость составляла 13,92. То есть, за этот период овощ стал дешевле на 2,54.

Напомним, ранее "Телеграф" писало том, что в марте в Украине изменились цены на куриные яйца. Стало известно, сколько сейчас продукт стоит в супермаркетах.