Вартість зростає, запаси вичерпуються: що буде з цінами на один із найпопулярніших овочів

Фермери піднімають ціни і на продукцію не найвищої якості

В Україні з середини зими почала дорожчати картопля. Більше того, на українському ринку картоплі є дефіцит якісної продукції.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, оптові компанії та роздрібні мережі все частіше стикаються із проблемою закупівлі необхідних обсягів якісної картоплі. На тлі цієї ситуації фермери підіймають цінник на продукцію не найвищої якості.

Цього тижня українські виробники готові вести відвантаження якісної картоплі не нижче, ніж за 16-23 грн/кг ($0,42-0,60/кг). У середньому це на 14% дорожче, ніж тижнем раніше.

Учасники ринку констатують, що запаси картоплі високої якості в українських господарствах зараз досить обмежені, тоді як попит на неї продовжує зростати. Саме це полягає основна причина зростання цін. У таких умовах фермери підіймають ціни й на картоплю нижчої якості.

Варто зазначити, що картопля в Україні вже коштує в середньому у 2,8 раза дорожче, ніж на початку березня 2023 року. І це ще не межа — оператори ринку не виключають, що ціни на неї зростатимуть і надалі, бо пропозиція продовжує скорочуватися.

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