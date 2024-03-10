В Україні помітно здешевшали овочеві консерви: які і на скільки

Здебільшого ціни в Україні невпинно ростуть, та бувають і приємні виключення

Від початку березня в Україні здешевіли кілька популярних видів консервованих овочів. Мова йде про зелений горошок, цукрову кукурудзу й оливки.

Такі дані наводить портал Мінфін. Різниця у цінах, порівняно з лютим, подеколи сягає 10 грн, а то й більше.

Зелений горошок

Поточна ціна на консервований зелений горошок нині складає, в середньому, 52,79 грн. Найдешевшим на ринку є горошок марки "Novus" — 36,99 грн за 410 г. Найдорожчим у березні став горошок марки "Верес" — від 47,60 грн до 55,86 грн, залежно від магазину.

Разом з тим, середньомісячні ціни у лютому 2024 були такими: горошок "Novus" — 48,59 грн, тоді як горошок марки "Верес" коштував 55,37 грн.

Порівняння цін на зелений горошок

Цукрова кукурудза

Консервовану кукурудзу у супермаркетах, в другій декаді березня, можна купити, в середньому, за 33,60 грн. Залежно від виробника і торговельного майданчика ціни, звісно, різняться. Однак, у лютому 2024 середня ціна на кукурудзу була трохи вищою і складала 34,16 грн.

Найбільш вигідну пропозицію на ринку роблять магазини "Auchan" та "Metro": цукрова кукурудза у цих магазинах коштує 31,90 грн за 420 г. У магазині "Varus" за такий самий об'єм доведеться віддати, щонайменше, 34,60 грн, тоді як у супермаркеті "Novus" — 35,99 грн.

Оливки (чорні та зелені)

Найбільше тішать ціни на оливки, чорні й зелені. Так, у березні, на деякі позиції ціна зменшилася більш ніж на 10 грн, а то й більше.

Середня вартість зелених оливок марки "Ibérica" (без кісточки) у березні склала 77,14 грн за 300 г, тоді як у лютому, в середньому, вони коштували 83,67 грн. Нині найкраща пропозиція у супермаркетах мережі "Auchan" — 66,90 грн, тоді як у "Metro" доведеться сплатити 87,37 грн за ті ж самі 300 г.

Разом з тим оливки цієї ж марки з кісточкою трохи здорожчали: 77,90 грн за 300 г, тоді як у лютому ціна на них була 75,90 грн.

Середня вартість чорних оливок марки "Ibérica" (без кісточки) у березні склала 66,90 грн за 300 г, тоді як у лютому, в середньому, вони коштували 92,75 грн. За 66,90 оливки можна купити в мережі магазинів "Auchan".

Так само як і у випадку із зеленими оливками, чорні з кісточкою у березні зросли в ціні: 83,95 грн за 300 г, тоді як у лютому середня ціна складала 81,55 грн. Разом з тим, поточна ціна на чорні оливки з кісточкою в мережі магазинів "Auchan" — 77,90 грн, тоді як у "Novus" вони коштують аж 89,99 грн.

Порівняння цін на зелені та чорні оливки

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні знизилися ціни на деякі продукти. Зокрема, в березні картопля подешевшала на 30% у порівнянні з лютневими цінами.