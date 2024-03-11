Без них не обійдеться жодна господиня: два популярних продукти в Україні зросли в ціні

Скільки тепер доведеться платити

У супермаркетах у березні змінилися ціни на вершкове масло та соняшникову олію. Більшість позицій на полицях магазинів стали дорожчими.

Про це повідомляє видання "Хвиля", посилаючись на дані порталу Мінфін. У матеріалі розповіли, де найдорожчий продукт.

Ціни на вершкове масло

Масло вершкове "Селянське" 72,5% за місяць подорожчало з 71,31 грн. до 71,74 грн. за 200 грам. Найдорожче його продають у Варусі – 73,90 грн., а найнижча ціна в Ашані – 68,90 грн.

Масло "Яготинське" 73% піднялася в ціні з 78,51 грн. до 80,07 грн. за 200 грам. Найнижча вартість встановлена ​​у Варусі – 77,40 грн., а найвища у Метро – 82,68 грн.

Ціни на вершкове масло

Ціни на соняшникову олію

За місяць – у березні порівняно з лютим – вартість олії "Олейна" знизилася з 55,95 грн. до 55,67 грн. за 850мл. Найнижча ціна встановлена ​​у мережі Мегамаркет – 42,50 грн., а найвища у Новусі – 60,99 грн.

Соняшникова олія "Щедрий Дар" у середньому по супермаркетах за місяць подорожчала з 59,19 грн. до 59,75 грн. за 850 мл. Найдешевше в Метро – 58,90 грн., а найдорожче в Ашані – 60,90 грн.

Ціни на соняшникову олію

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні дорожчає "молочка". Що може спричинити зростання ціни ще більше.