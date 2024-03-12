Різниця між цінами подекуди сягає 5 гривень: як змінилася вартість яєць у березні

Супермаркети переписали ціни

Початок березня відзначився здешевшанням популярних видів продуктів. Спад цін також відбувся і на яйця.

За даними сайту Мінфін, наразі середня ціна за 10 яєць коливається від 54,95 до 61, 12 гривень. Різниця між ними залежить від марки та магазину.

Ціни на яйця

Яйця курячі Квочка 10 штук пропонуються у супермаркеті за середньою ціною 54,95 гривні за 1 кг. У Novus вони продаються за 53,99 гривень, а в Auchan — 55,90 гривень.

Найдешевшу пропозицію яйця курячі Ясенсвіт 10 штук виставив магазин Novus, середня вартість товару є у Varus та Auchan, а найдорожчий — у Megamarket. Цінник варіюється від 59,99 до 61,70 гривень відповідно.

Поточні ціни на яйця курячі Ясенсвіт 18 штук перебувають в межах 108,90-111 гривень. Тобто середня вартість складає 109,63 гривні.

Вартість яєць курячих Ясенсвіт 30 штук коливається в межах 181,90-182,70 гривень. Середня ціна — 182,30 гривень.

Як вартість яєць змінилась протягом лютого-березня:

Яйця курячі Квочка (С1 10 шт)10 шт — здешевшали на 3,06 гривні.

Яйця курячі Ясенсвіт (С1 10 шт)10 шт — здешевшали на 0,45 гривні;

Яйця курячі Ясенсвіт (С1 18 шт)18 шт — здорожчали на 1,59 гривні;

Яйця курячі Ясенсвіт (С1 30 шт)30 шт — здешевшали на 5,39 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на українському ринку почала дешевшати білокачанна капуста.