Якість погіршується, пропозиція на ринку росте: який популярний овоч продовжує дешевшати

Фермери змушені розпродавати свої запаси

В Україні деякі популярні овочі продовжують дешевшати через теплу погоду. У цей список потрапила і морква, яка за тиждень знизилась на 12% в ціні.

Як повідомили аналітики проєкту EastFruit, покращення погоди спричинило погіршення якості цього продукту. Тому фермери намагаються якомога швидше продати моркву середньої якості, що тягне за собою зниження вартості.

Наразі морква коштує від 6 до 9 гривень за кіло, що в середньому на 12% менше, аніж на початку березня.

"Знижувальний ціновий тренд у даному сегменті аграрії пов’язують зі збільшенням пропозиції моркви на ринку, оскільки ті господарства, які раніше утримувалися від продажів, наразі активно розпродають наявні обсяги. При цьому на ринку продовжують бути присутніми великі обсяги некондиційних коренеплодів, що також чинить тиск на ціни, навіть якщо йдеться про продукцію високої якості", — кажуть фахівці.

Водночас вони наголошують, що наразі вартість моркви на 76% нижче, аніж на початку березня 2023 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які овочеві консерви найбільше знизились в ціні.