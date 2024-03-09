В Україні дорожчає "молочка": що може спричинити зростання ціни ще більше

Експерти не очікують суттєвого зниження ціни

В Україні продовжують зростати ціни на харчі. Серед груп товарів, які помітно дорожчають, залишаються молочні продукти.

За даними порталу Мінфін чи не найбільше здорожчав сир твердий. Сир голландський 45% одного з українських виробників наразі в середньому коштує 499,10 грн, тоді як в лютому — 475,72 грн. Сир російський 50% — зараз вартує 446,19 грн за кг, в березні — 421,89 грн/кг. За 950 гр кефіру 2,5% просять 48,19 грн проти 47 грн в березні. Сметана 15% та 20% в середньому виросла в ціні на 1,5 — 2 грн з лютого.

Ціни падати не будуть. Таку ідею висловили експертки в коментарях "Фокусу". Експертка Світового Банку Оксана Руженкова вважає, що знизитися може тільки ціна на молочку в поліетиленових пакетах. Зниження ціни може бути, проте незначне — не більше 3%. Проблема у зниженні поголів'я скота, здорожчанні упаковки, логістики та електроенергії.

Генеральна директорка Асоціації виробників молока Ганна Лавренюк вважає, що через зростання цін на виробничі ресурси продовжуватиме впливати на вартість сировини — молока. Ціни зростатимуть впродовж 2024 року. Експертка вважає, що крок зростання буде до 10%.

Раніше "Телеграф" розповідав, що частина експерті очікує зниження або стабілізації цін на молочні продукти. Причину вбачають в стабілізації ціни на сире молоко та очікують зниження ціни на початку літа. Окрім молочки можуть стати дешевше й інші продукти.