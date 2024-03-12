Ваші предки мали особливі уподобання в одязі, якщо прізвище звучить так: шукайте своє у переліку

Родові імена можуть багато що розповісти про життя та звички першопредка

Сучасні українські прізвища можуть бути пов’язані з особливостями розташування житла першопредка, його цікавими звичками, красою чи виразними рисами характеру. Якщо у нього були певні уподобання в одязі, то це теж могло знайти відображення у родовому імені.

Навіть у давні часи деякі любили гарно одягатись та мали свої смаки, хтось постійно носив одну й ту саму шапку, а хтось завжди підперізувався поясом улюбленого кольору.

Від цих особливостей пішла окрема група родових імен. Про це мовознавиця Лариса Масенко написала у своїй науковій роботі "Українські імена і прізвища".

Спочатку ці прізвиська давали для того, щоб ідентифікувати людину, а потім воно вже стало офіційним прізвищем родини. Масенко перерахувала, які прізвища пов’язані з уподобаннями першопредка в одязі:

Білоштан ;

; Довгопол ;

; Безпояско ;

; Рябошапка ;

; Білоштан ;

; Кривошапка ;

; Широкопояс ;

; Сіроштан.

Деякі родові імена вказують на першопредка-модника. Наприклад, Дженджер, Дженжер, Жежера, Хлюст, Чепурний, Чепурко, Чепурняк, Модний та Модников.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які прізвища вказують на те, що першопредок вправно володів лівою рукою. Шульга тоді значно вирізнявся з-поміж робочого люду, тому така особливість не могла залишитись непоміченою.