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Ваші предки мали особливі уподобання в одязі, якщо прізвище звучить так: шукайте своє у переліку

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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Українці в костюмах
Українці в костюмах. Фото https://28.te.ua

Родові імена можуть багато що розповісти про життя та звички першопредка

Сучасні українські прізвища можуть бути пов’язані з особливостями розташування житла першопредка, його цікавими звичками, красою чи виразними рисами характеру. Якщо у нього були певні уподобання в одязі, то це теж могло знайти відображення у родовому імені.

Навіть у давні часи деякі любили гарно одягатись та мали свої смаки, хтось постійно носив одну й ту саму шапку, а хтось завжди підперізувався поясом улюбленого кольору.

Від цих особливостей пішла окрема група родових імен. Про це мовознавиця Лариса Масенко написала у своїй науковій роботі "Українські імена і прізвища".

Спочатку ці прізвиська давали для того, щоб ідентифікувати людину, а потім воно вже стало офіційним прізвищем родини. Масенко перерахувала, які прізвища пов’язані з уподобаннями першопредка в одязі:

  • Білоштан;
  • Довгопол;
  • Безпояско;
  • Рябошапка;
  • Білоштан;
  • Кривошапка;
  • Широкопояс;
  • Сіроштан.

Деякі родові імена вказують на першопредка-модника. Наприклад, Дженджер, Дженжер, Жежера, Хлюст, Чепурний, Чепурко, Чепурняк, Модний та Модников.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які прізвища вказують на те, що першопредок вправно володів лівою рукою. Шульга тоді значно вирізнявся з-поміж робочого люду, тому така особливість не могла залишитись непоміченою.

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#Одяг #Прізвище #Прізвища #Походження