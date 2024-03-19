Рус

Джамала зізналася, як чоловік їздить з нею за кордон під час війни (відео)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Під час війни чоловік Джамали став її менеджером Новина оновлена 19 березня 2024, 12:25
Під час війни чоловік Джамали став її менеджером. Фото https://www.instagram.com/jamalajaaa/

Артистка розкрила несподівані подробиці

Популярна українська співачка Джамала, яка зараз вагітна і чекає на третю дитину, зізналася, що її чоловік їздить з нею за кордон на гастролі. За словами артистки, Сеїт-Бекір Сулейманов став її менеджером і займається перевіркою компаній, з якими працює зірка.

Як зізналася Джамала в інтерв’ю ютуб-каналу "Люкс ФМ", їхні стосунки з чоловіком зміцнилися за час війни, хоч і не обходиться без сварок, як і у всіх сімей. Проте, чоловік став надійною підтримкою для вагітної співачки, особливо у її роботі за кордоном, де вона часто виступає та збирає кошти.

"Не говоритиму, що все бездоганно, але ми завжди знаходимо компроміси. Ми працюємо разом, їздимо багато, збираємо кошти для України. І це така відповідальність завжди", — поділилася Джамала.

За її словами, Сеїт-Бекір Сулейманов взяв на себе відповідальність перевіряти всі компанії та людей, з якими працює співачка, щоб у них не було російського сліду.

"На ньому додатковий такий стрес у вигляді менеджменту, а не просто бути моїм чоловіком. Тому я намагаюся підтримати його, він підтримує мене", — додала артистка.

До слова, Джамала також зізналася, що планує народжувати третю дитину в Україні. Також вона додала, що її чоловік Сеїт-Бекір Сулейманов був з нею на партнерських пологах два попередні рази і планує бути і втретє.

Джамала з чоловіком
Джамала та її чоловік Сеїт-Бекір Сулейманов

Раніше "Телеграф" розповідав, що Джамала знялася у документальному фільмі "Пісні Свободи". У стрічці, знятій за ініціативою "Голосу Америки", розповідається про Джамалу та війну в Україні.

Теги:
#Джамала #Сеит-Бекір Сулейманов