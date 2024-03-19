Джамала зізналася, як чоловік їздить з нею за кордон під час війни (відео)

Артистка розкрила несподівані подробиці

Популярна українська співачка Джамала, яка зараз вагітна і чекає на третю дитину, зізналася, що її чоловік їздить з нею за кордон на гастролі. За словами артистки, Сеїт-Бекір Сулейманов став її менеджером і займається перевіркою компаній, з якими працює зірка.

Як зізналася Джамала в інтерв’ю ютуб-каналу "Люкс ФМ", їхні стосунки з чоловіком зміцнилися за час війни, хоч і не обходиться без сварок, як і у всіх сімей. Проте, чоловік став надійною підтримкою для вагітної співачки, особливо у її роботі за кордоном, де вона часто виступає та збирає кошти.

"Не говоритиму, що все бездоганно, але ми завжди знаходимо компроміси. Ми працюємо разом, їздимо багато, збираємо кошти для України. І це така відповідальність завжди", — поділилася Джамала.

За її словами, Сеїт-Бекір Сулейманов взяв на себе відповідальність перевіряти всі компанії та людей, з якими працює співачка, щоб у них не було російського сліду.

"На ньому додатковий такий стрес у вигляді менеджменту, а не просто бути моїм чоловіком. Тому я намагаюся підтримати його, він підтримує мене", — додала артистка.

До слова, Джамала також зізналася, що планує народжувати третю дитину в Україні. Також вона додала, що її чоловік Сеїт-Бекір Сулейманов був з нею на партнерських пологах два попередні рази і планує бути і втретє.

Джамала та її чоловік Сеїт-Бекір Сулейманов

Раніше "Телеграф" розповідав, що Джамала знялася у документальному фільмі "Пісні Свободи". У стрічці, знятій за ініціативою "Голосу Америки", розповідається про Джамалу та війну в Україні.