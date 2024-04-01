Если в семье есть студент: какие изменения в подсчете субсидии с 1 апреля

Изменение в начислениях повлияет на выплаты в следующем отопительном периоде

Одна из причин, почему украинцам могут не предоставить субсидию, то, что один из взрослых и полноправных членов домохозяйства не работает, не учится или не является официально безработным. Для тех, кто имеет в семье студента, ситуация с оказанием помощи другая. В совокупный доход семьи включаются, в том числе и стипендиальные выплаты, если человек обучается на бюджетной форме.

В Пенсионном фонде сообщают, что определенный вид дохода включают и для обучающихся без получения стипендии. Если семья имеет члена домохозяйства, который в указанный период обучался по дневной или дуальной форме получения образования и жил с семьей, то в среднемесячный доход семьи учитывается половина размера минимальной зарплаты по состоянию на конец периода, за который учитываются доходы.

Отметим, минимальная зарплата в Украине меняется с 1 апреля и составит 8000 грн. в месяц. Таким образом, в среднемесячный совокупный доход семьи в состав которой входит студент при расчете субсидии зачислится 4000 грн в месяц, а также доходы других лиц. Это повлияет на дальнейшие субсидии семьи в новом отопительном периоде. При обращении за субсидией на новый отопительный период в октябре учитывают I – II кв. 2024 г. Если обращаться ранее, в середине неотапливаемого периода, то учтут доходы за два квартала, предшествующие месяцу, предшествующему месяцу обращения за субсидией.

Как ранее рассказывал Телеграф, в случае подачи документов не с начала отопительного или неотапливаемого периода учитываются выплаты за разные месяцы. Пенсионная выплата будет учитываться в апреле за февраль.