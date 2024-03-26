Знадобиться тільки телефон: як можна швидко подати документи на отримання субсидії

Деякі документи потрібно заздалегідь відсканувати

Подати документи на отримання субсидії в Україні можна у будь-який місяць. Вона призначається на опалювальний або неопалювальний сезон. Можна зробити це різним чином: прийти до Пенсійного фонду, скористатися поштою або онлайн інструментами — порталом "Дія" чи порталом ПФУ. Ще один віддалений інструмент доступний власникам смартфонів.

У Пенсійному фонді нагадують, що в них є спеціальний мобільний застосунок "Пенсійний фонд". Його можна встановити на смартфон або планшет. Серед його функцій зокрема є подача заяв до Пенсійного фонду на призначення та перерахунок житлової субсидії, субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу. Також у ньому можна подати заяву на припинення виплати житлової субсидії.

Для використання додатка його потрібно встановити з App Store чи Google Play на свій пристрій та авторизуватися. Зробити це можна чотирма способами:

з логіном,

з електронним цифровим підписом,

з допомогою системи GovID

з Дія.Підпис.

Для того, щоб подати документи на отримання субсидії через додаток, потрібно зайти в розділ "До ПФУ", натиснути "Заява на житлову субсидію" і обрати потрібний вид звернення до Пенсійного фонду.

Звернення по субсидію в додатку ПФУ

У ПФУ наголошують, що для того аби подавати документи через додаток, потрібно заздалегідь підготувати скановані копії документів. Якщо документ великий (багатосторінковий), подавати його варто одним файлом. Можна зробити це, наприклад у форматі pdf.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як подати документи на отримання субсидії внутрішньо переміщеним особам. Окрім субсидії на оплату житлово-комунальних послуг для них також вводять новий вид субсидії на оплату оренди.