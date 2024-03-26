Що робити, якщо лічильник електрики вийшов із ладу: киянам підказали, до кого звертатися
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У разі несправності слід звертатися до ОСР
Більшість українських домогосподарств мають встановлені лічильники електрики, проте далеко не всі знають, що робити, якщо він вийшов з ладу. Оскільки неприємності іноді трапляються, то для киян оприлюднили корисні контакти, якими можна скористатися у такому разі.
Як повідомляє YASNO в соцмережі Facebook, допомогти з цією проблемою може оператор системи розподілу (ОСР), до якого варто звертатися, якщо ви помітили, що ваш лічильник працює некоректно.
"Саме ОСР опрацьовує всі технічні питання, пов’язані з лічильниками: заміна, перевірка, опломбування та параметризація (програмування)", — йдеться у повідомленні.
Також там дали номери телефонів, за якими мешканці Києва можуть звернутися за допомогою:
- ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі": 15-88, 0-800-50-1588
- ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі": 044-459-07-40, 067-495-70-40, 099-495-70-40, 093-495-70-40, 0-800-400-740
- АТ "Укрзалізниця": 044-465-42-21
- ДП НЕК "Укренерго": 044-238-38-25
Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо лічильник води пошкоджено, куди треба звертатися. Якщо вчасно не звернутись, можна отримати штраф.