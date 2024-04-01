Не забудьте: які показання лічильників передають 1 квітня

Вчасна та коректна передача даних — запорука правильних нарахувань

Якими б не були лічильники на світло, газ та воду, самостійно передавати показання в більшості випадків вони не вміють. Початок нового місяця — той рубіж, коли в більшість комунальних служб потрібно прозвітувати про витрати ресурсів.

"Телеграф" нагадує, які саме показання лічильників потрібно передати на початку місяця. Зазначимо, що в деяких містах дати подання можуть відрізнятися на кілька днів.

Показання лічильників електроенергії

Для того, щоб показання лічильників були прийняті вірно, вони мають бути подані в два останні дні місяця та три перші дні наступного. Тобто — з 30 березня до 3 квітня. Тільки в такому випадку їх коректно врахують на перше число. Якщо ж передати пізніше — можуть встановити по середньомісячному споживанню.

Показання лічильників газу

Більшість українських родин отримують газ від постачальника "Нафтогаз України". У компанії нагадують — внести показання потрібно з 28 березня по 5 квітня. Вчасна передача даних дозволяє сплачувати тільки за фактично спожитий газ та уникнути переплат. Для інших постачальників можуть бути встановлені інші дати передачі, наприклад у Львові — з 1 до 5 числа кожного місяця.

Показання лічильників води

Надавачами послуги є місцеві компанії, тож варто перевірити, коли саме у вашому населеному пункті подають показання лічильників води. Наприклад, в Херсоні це потрібно зробити до 3 квітня, в Києві — з 10 числа і до останнього дня місяця, у Вінниці — з 25 березня по 2 квітня.

Раніше "Телеграф" розповідав, як споживачам зекономити на оплаті за електроенергію. Для тих, хто має великі витрати вночі може бути вигідним встановлення двотарифного лічильника.