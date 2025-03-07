З 8 Березня, колеги! Теплі та короткі привітання з прийдешнім для жінок на роботі

Привітайте колег, родичів та друзів з 8 Березня

Цього року свято Міжнародний жіночий день 8 березня припадає на суботу, тож багато жінок, особливо у трудових колективах, починають відзначати свято ще з п’ятниці. Отже, саме час привітати колег і друзів сьогодні, у п’ятницю. Для цього можна використовувати милі картинки та листівки, відправивши їх у соцмережах та месенджерах, супроводивши теплими словами та побажаннями.

"Телеграф" підготував яскраві картинки та листівки, щоб ви могли надіслати близьким до свята. А красиві побажання своїми словами точно підкорять серця жінок.

В такий світлий, чудовий день поспішаю побажати Вам море позитиву і позитивних емоцій, щастя, здоров’я, успіхів у роботі. Терпіння і гармонії, любові й вірних друзів.

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Дорогі наші пані! Хочемо привітати вас із днем ​​8 Березня! Бажаємо вам сонячних усмішок, радості в душі, любові в серці, чудового настрою, міцної та вірної дружби, а також великого кохання! Кохайте і будьте коханими! Нехай вас цінують на роботі, підвищують зарплату та видають премію частіше!

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Дорогі колеги! Вітаю вас з гарним весняним святом — 8 березня. Хочеться, щоб на ваших обличчях завжди сяяли щирі усмішки, а гарний настрій супроводжував на всьому життєвому шляху. Бажаємо миру, злагоди, любові.

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Дорогі співробітниці! Вітаємо вас зі світлим днем 8 березня. Хай Бог дарує вам здоров’я, а люди не обділяють своєю добротою, на яку ви неодмінно заслуговуєте. Зі святом!

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Дорогі колеги! Дозвольте привітати вас із світлим весняним святом 8 березня. Хочу побажати вам усім миру, здоров’я та гарного настрою. Також благополуччя ваше нехай буде достатнім, щоб життя не обтяжувало дріб’язкових побутових негараздів.

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У це весняне свято усмішок хочеться побажати завжди літати, як ластівка, бути такою ж ніжною, але одночасно пробивною і цілеспрямованою, як пролісок, цвісти і пахнути, як троянда, наповнювати всіх радістю і натхненням, як легкий вітерець!

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Шановні колеги, вітаємо Вас з 8 березня, із цим чудовим весняним святом. Бажаємо піднесеного настрою та позитивних емоцій. Нехай вас завжди зігріває кохання близьких та друзів.

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Прекрасну половину нашого офісу — з милим святом Весни, Краси і Любові! Побажати хочеться звичайного, але найважливішого для кожної жінки: захоплюючої любові, надійного чоловічого плеча, здійснення всіх бажань і навіть примх, а також стрімкого просування по кар’єрних сходах!

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