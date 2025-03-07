У місті їдкий запах горілого, нічим дихати: яка ситуація у Тернополі внаслідок масованої атаки (фото, відео)

Тернопіль оговтується після нічної атаки

Вибухи у Тернополі, які чули місцеві мешканці рано вранці 7 березня, на жаль, не минулись без наслідків. Ворог поцілив у газотранспортну систему, частково залишивши місто без газу та без світла.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу" з Тернополя. Близько 4:30 у "Файному місті" чули гучні вибухи. Зараз у середмісті сильно чути горілим. Вийшовши на вулицю, люди одразу відчувають печіння в горлі.

Що відомо про наслідки атаки на Тернопіль

Росіяни близько 5 ранку атакували нашу газотранспортну інфраструктуру ракетами. На місці влучання сильна пожежа, заграву від якої було видно далеко від місця її виникнення.

Влучання ракетами було в громаді на околицях Тернополя. Жертв та постраждалих немає, повідомив керівник громади, де було влучання, журналістам місцевого видання "20 хвилин".

Згідно з моніторинговим сайтом SaveEcoBot, повітря у Тернополі забруднене. Якість повітря у місті Тернопіль — шкідливий для чутливих груп, показник — 122.

Очільник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода підтвердив влучання у критичну інфраструктуру. "Внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині є прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт. Можуть бути обмеження з подачею газу. Сили ППО збили ворожу ракету. Жертв немає. Відповідні служби ліквідовують наслідки", — написав він.

Раніше "Телеграф" писав, що на Одещині показали наслідки атаки "шахедів", є загиблий. Вигоріли навіть вікна.