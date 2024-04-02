Важно не ошибиться: как передать показания разных счетчиков электроэнергии

Следует знать, какие цифры передавать, чтобы не начислить себе лишнего

Показания счетчиков электроэнергии нужно передать до 3 апреля. Сделать это нужно корректно, чтобы начисления были верными.

На сайте ДТЭК разместили простую инструкцию, какие именно цифры из счетчика нужно передавать, чтобы не передать лишнего. В зависимости от типа счетчика они отличаются.

Очень часто в квартирах украинцев встречаются индукционные счётчики. На их табло может быть пять, шесть или семь цифр. Последняя или две последние цифры отделены запятой или цветом, также они могут отличаться по размеру.

Варианты табло индукционного счетчика

Эти цифры не нужно учитывать, когда передаете показания счетчика – это десятые и сотые доли киловатт/часов. Если у вашей модели выделенных цифр нет, то в таком случае нужно записывать их все.

Что касается многотарифных счетчиков, то они электронные. На них последовательно выводится вся информация от количества использованной электроэнергии до времени работы прибора и тому подобное. Данные сменяют друг друга за несколько секунд.

Табло электронного счетчика

Если это многозонный счетчик, зоны выводятся постепенно. Для того чтобы передать показания такого счетчика, нужно дождаться, когда на табло появится нужная информация и записать ее аналогичным образом без учета цифр после запятой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно передавать показания счетчиков газа. Это делать нужно даже если показания не меняются.