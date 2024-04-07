Він вам не "козел відпущення": мовознавець пояснив, як правильно сказати українською

Коріння цієї фрази сягає давніх часів

Все більше українців приходять на повсякденне спілкування українською мовою. Проте часто вони вживають русизми.

Іноді людину, яка несе відповідальність за інших називають "козлом відпущення", але у цьому випадку краще вживати іншу фразу. Про це розповів український мовознавець та відомий вчитель Олександр Авраменко.

"Це біблійний вислів, він походить з опису особливого староєврейського обряду покладання гріхів усього народу на живого цапа. В день відпущення гріхів первосвященник клав руки на голову козла і тим самим покладав на нього гріхи всього народу", — зазначив він.

Авраменко додав, що, на його думку, українською краще казати не "козел відпущення", а "цап-відбувайло". Він підкреслив, що друга фраза колоритніша.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна говорити "наложка" та "наложений платіж". Популярна серед українців послуга має зовсім іншу назву.