Он вам не "козёл отпущения": языковед объяснил, как правильно сказать на украинском

Корни этой фразы уходят в давние времена

Все больше украинцев приходит на повседневное общение на украинском языке. Однако часто они употребляют русизмы.

Иногда человека, который несет ответственность за других, называют "козлом отпущения", но в этом случае лучше употреблять другую фразу. Об этом рассказал украинский языковед и известный учитель Александр Авраменко.

"Это библейское изречение, оно происходит из описания особого древнееврейского обряда возложения грехов всего народа на живого козла. В день отпущения грехов первосвященник клал руки на голову козла и тем самым возлагал на него грехи всего народа", — отметил он.

Авраменко добавил, что, по его мнению, на украинском лучше говорить не "козел отпущения", а "цап відбувайло". Он подчеркнул, что вторая фраза более колоритная.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя говорить "наложка" и "наложенный платеж". Популярная среди украинцев услуга имеет совсем другое название.