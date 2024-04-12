В Україні впали ціни на 6 популярних продуктів: що подешевшало найбільше

Найбільш відчутно подешевшали яйця

Весною в Україні знизилася вартість низки продуктів. Наприклад, подешевшали деякі види ковбаси та сиру, а також більш доступними стали інші популярні складові продуктового кошика.

За даними Державної служби статистики, першого місяця весни знизилася вартість шести продуктів. У той же час, інфляція на споживчому ринку в березні 2024 року становила 0,5%.

Лідер зниження цін – курячі яйця. Цей продукт продовжує дешевшати навіть перед Великоднем, коли попит на нього традиційно зростає. Подешевшали також цукор і навіть м’ясо. А ось фрукти у березні подорожчали на 4,1%.

Ціни на які продукти знизилися в березні:

молоко – на 0,3%;

м’ясо та м’ясопродукти – на 0,4%;

овочі – на 0,6%;

соняшникова олія – на 1,5%;

цукор – на 2,5%;

яйця – на 16,4%.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у другій декаді квітня в Україні подешевшали популярні крупи – гречку та рис. Також знизився цінник на пшоно. А ось вартість деяких видів м’ясної продукції поступово зростає. Такі зміни торкнулися яловичини, бекону та буженини.