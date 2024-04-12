В Украине упали цены на 6 популярных продуктов: что подешевело больше всего

Наиболее ощутимо подешевели яйца

Весной в Украине снизилась стоимость ряда продуктов. Например, подешевели некоторые виды колбасы и сыра, а также более доступными стали другие популярные составляющие продуктовой корзины.

По данным Государственной службы статистики, в первый месяц весны снизилась стоимость шести продуктов. В то же время инфляция на потребительском рынке в марте 2024 года составляла 0,5%.

Лидер снижения цен — куриные яйца. Этот продукт продолжает дешеветь даже перед Пасхой, когда спрос на него традиционно растет. Подешевели также сахар и даже мясо. А вот фрукты в марте подорожали на 4,1%.

Цены на какие продукты снизились в марте:

молоко – на 0,3%;

мясо и мясопродукты – на 0,4%;

овощи – на 0,6%;

подсолнечное масло – на 1,5%;

сахар – на 2,5%;

яйца – на 16,4%.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во второй декаде апреля в Украине подешевели популярные крупы — гречку и рис. Также снизился ценник на пшено. А вот стоимость некоторых видов мясной продукции постепенно растет. Такие изменения коснулись говядины, бекона и буженины.