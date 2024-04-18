Зарплата 50 тисяч гривень не виходячи з дому: де готові платити українцям таку

Працювати можна з будь-якої точки світу

Ринок праці в Україні різноманітний пропозиціями для тих, хто шукає роботу за тією чи іншою спеціальністю. Наразі відкрито вакансію чат-фахівця, за яку готові платити від 40 до 50 тисяч гривень.

Відповідне оголошення було опубліковано на сайті пошуку роботи та підбору персоналу. Компанія знаходиться у Києві, проте в цьому випадку пропонують віддалену роботу.

Роботодавець шукає відповідальну та комунікабельну людину. Головне завдання співробітника – оперативно відповідати на повідомлення у чатах від клієнтів та надавати їм необхідну інформацію.

В основних вимогах до майбутнього працівника: відповідальність та уважність до деталей, грамотний лист та висока швидкість набору тексту, уміння працювати в режимі онлайн, бажання навчатися та розвиватися у сфері онлайн-комунікацій.

Обов’язки:

відповідь на запитання клієнтів у чатах

надання консультацій та підтримки клієнтам

взаємодія з іншими відділами компанії для вирішення питань клієнтів

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні шукають водія та обіцяють зарплатню у розмірі 70 тисяч гривень та приємний бонус.