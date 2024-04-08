Роботи поменшало, але не скрізь: як обстріли впливають на зарплати

В одному з регіонів помітили дві тенденції

Українські міста, як і раніше, зазнають регулярних ракетних обстрілів з боку російського агресора. У деяких регіонах це стало фактором, який суттєво впливає на ринок праці. Такі дані наводить сервіс пошуку роботи Work.ua у своїй аналітиці за березень. Другим серйозним чинником стала традиційна сезонність.

За даними аналітиків сервісу, у березні на Work.ua було розміщено 102 817 вакансій, що говорить про відновлення ринку праці. Для порівняння, у березні 2022 року кількість вакансій була у 10 разів меншою. При цьому у 13 областях кількість вакансій у порівнянні з довоєнними показниками навіть зросла, але є й інші приклади. Наприклад, у Харківській області кількість вакансій у березні, якщо порівнювати їх із лютим, навіть упала – до 3563. І тому є пояснення.

Вакансії на ринку праці України в областях

"Зменшення кількості вакансій у Харківській області ми пов’язуємо з обстрілами енергетичної інфраструктури наприкінці березня 2024 року. Адже, як ми вже зазначали вище, удари по енергетичних об’єктах вплинули на активність претендентів та роботодавців. А саме Харків зіткнувся з найбільшими проблемами після масованих обстрілів", — зазначають у Work.ua.

Разом з тим, ризик роботи в Харківській області роботодавцями усвідомлюється, принаймні за підсумками березня середня зарплата в регіоні зросла на 500 гривень – до 18 000. Щоправда, це все-таки менше середнього розміру оплати праці по Україні, що становить сьогодні 20 тисяч гривень. Таку ж, або більшу, середню зарплату одержують у Київській (22 400 гривень), Одеській та Львівській областях (20 000 гривень).

Водночас з 1 квітня в Україні зросла мінімальна заробітна плата, становивши тепер 8 тисяч гривень. Що це означає для українців "Телеграф" писав раніше.