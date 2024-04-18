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Зарплата 50 тысяч гривен не выходя из дома: где готовы платить украинцам такую

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Сгенерировано ИИ ("Телеграф") Новость обновлена 18 апреля 2024, 16:25

Работать можно из любой точки мира

Рынок труда в Украине разнообразен предложениями для тех, кто ищет работу по той или иной специальности. Сейчас открыта вакансия чат-специалиста, за которую готовы платить от 40 до 50 тысяч гривен.

Соответствующее объявление было опубликовано на сайте поиска работы и подбора персонала. Компания находится в Киеве, однако в данном случае предлагают удаленную работу.

Работодатель ищет ответственного и коммуникабельного человека. Главная задача сотрудника – оперативно отвечать на сообщения в чатах от клиентов и предоставлять им необходимую информацию.

В основных требованиях к будущему работнику: ответственность и внимательность к деталям, грамотное письмо и высокая скорость набора текста, умение работать в режиме онлайн, желание учиться и развиваться в сфере онлайн-коммуникаций.

Обязанности:

  • ответ на вопросы клиентов в чатах
  • предоставление консультаций и поддержки клиентам
  • взаимодействие с другими отделами компании для решения вопросов клиентов

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине ищут водителя и обещают зарплату в размере 70 тысяч гривен и приятный бонус.

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#Украина #Работа #Вакансия