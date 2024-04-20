Получат, но не все: кто имеет право на субсидию с 1 мая
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Если заявление будет подано в течение первых двух месяцев после начала неотапливаемого периода, то помощь будет назначена с начала этого периода
В Пенсионном фонде Украины сообщили, что среди украинцев, имеющих право на жилищную субсидию, есть определенные категории граждан, которым субсидию с 1 мая назначат только после подачи заявления. Кому ее назначат? Ранее мы уже писали, какие есть нюансы по получению субсидии для пенсионеров.
По данным ПФУ, субсидия предоставляется до завершения отопительного сезона и определяется с учетом времени, прошедшего до 15 апреля. После 1 мая большинство субсидиантов автоматически получат субсидии и на неотапливаемый период.
Однако при этом есть условие. Данные о финансовом состоянии и составе семьи получателя должны остаться неизменными.
Кто должен подавать заявление
В то же время некоторые категории получателей субсидии для ее продления должны подать заявление и декларацию о своих доходах и расходах. Жилищная субсидия назначается за личным обращением, если:
- семья арендует жилье, в котором оплачивает ЖКУ;
- в составе семьи есть ВПЛ;
- количество лиц, фактически проживающих в домохозяйстве, уменьшилось;
- семья планирует получить субсидию на покупку бытового топлива.
Согласно запросу субсидия на коммунальные услуги предоставляется на неотапливаемый период и для тех, кто имеет на нее право, но в течение отопительного сезона сумма расходов на ЖКУ и управление многоквартирным домом не превысила установленные социальные нормы.
Субсидии в летнее время – когда назначат
Если заявление будет подано в течение первых двух месяцев после начала неотапливаемого периода, помощь будет назначена с начала этого периода. Но не раньше того момента, когда у заявителя появилось на нее право.
Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли получить льготы и субсидии одновременно.