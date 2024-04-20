Получат, но не все: кто имеет право на субсидию с 1 мая

Если заявление будет подано в течение первых двух месяцев после начала неотапливаемого периода, то помощь будет назначена с начала этого периода

В Пенсионном фонде Украины сообщили, что среди украинцев, имеющих право на жилищную субсидию, есть определенные категории граждан, которым субсидию с 1 мая назначат только после подачи заявления. Кому ее назначат? Ранее мы уже писали, какие есть нюансы по получению субсидии для пенсионеров.

По данным ПФУ, субсидия предоставляется до завершения отопительного сезона и определяется с учетом времени, прошедшего до 15 апреля. После 1 мая большинство субсидиантов автоматически получат субсидии и на неотапливаемый период.

Однако при этом есть условие. Данные о финансовом состоянии и составе семьи получателя должны остаться неизменными.

Кто должен подавать заявление

В то же время некоторые категории получателей субсидии для ее продления должны подать заявление и декларацию о своих доходах и расходах. Жилищная субсидия назначается за личным обращением, если:

семья арендует жилье, в котором оплачивает ЖКУ;

в составе семьи есть ВПЛ;

количество лиц, фактически проживающих в домохозяйстве, уменьшилось;

семья планирует получить субсидию на покупку бытового топлива.

Согласно запросу субсидия на коммунальные услуги предоставляется на неотапливаемый период и для тех, кто имеет на нее право, но в течение отопительного сезона сумма расходов на ЖКУ и управление многоквартирным домом не превысила установленные социальные нормы.

Субсидии в летнее время – когда назначат

Если заявление будет подано в течение первых двух месяцев после начала неотапливаемого периода, помощь будет назначена с начала этого периода. Но не раньше того момента, когда у заявителя появилось на нее право.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли получить льготы и субсидии одновременно.