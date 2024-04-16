Ті ще буркуни: ваші предки любили посваритися, якщо прізвище звучить так

Ці прізвища збереглися досі

Українські прізвища можуть багато розповісти про своїх носіїв. Зокрема навіть про характер ваших предків.

Телеграф", ґрунтуючись на роботі "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юрія Редько, розповідає про українські родові імена, які давали людям, які любили посваритися. Якщо ваше родове ім’я звучить так, то, можливо, ваші предки були ще тими буркунами.

Серед цих прізвищ мовознавець називає такі:

Крикун;

Крикливець;

Криклій;

Верескун;

Верещака;

Горлатий;

Горлай;

Шумило.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які прізвища носять нащадки першопредка із "золотими руками". Якщо у вас є родове ім’я зі списку, можете пишатися родоначальником. Він міг змайструвати та відремонтувати все що завгодно.

Також "Телеграф" розповідав, що означає ім’я Володимир та скільки людей його носить в Україні.