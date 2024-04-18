Будуть відключення: українців закликали економити світло та назвали найбільш "прожерливі" прилади (інфографіка)

Ситуація погіршилася через погоду

У четвер, 18 квітня, в Україні зафіксовано дефіцит електроенергії в енергосистемі. Очікується, що він буде спостерігатися протягом майже всієї доби.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго". Зазначається, що така ситуація спричинена пошкодженнями, які росіяни завдали ракетними та дроновими ударами по українським електростанціям.

У компанії підкреслили що вранці та вдень Диспетчерський центр залучає аварійну допомогу з енергосистем європейських країн. З 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості будуть застосовані графіки обмеження потужності. Водночас зазначається, що ці заходи не торкнуться об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу. Для побутових споживачів обмеження споживання продовжують діяти на Харківщині.

"Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість — максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення", — сказано у повідомленні.

За даними "Укренерго", наразі на теплових електростанціях продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після масованої ракетної атаки 11 квітня. Роботі сонячних електростанцій перешкоджає щільна хмарність в усіх регіонах. На атомних електростанціях триває планова ремонтна кампанія.

Якими приладами краще не користуватись

Українцям також нагадали, які побутові прилади споживають найбільше електроенергії. Ними не бажано користуватись у години пікового навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 11 квітня російські окупанти влаштували масовану атаку по Україні. Тоді вони запустили країною безпілотники й ракети різних типів. В результаті було повністю знищено Трипільську ТЕС на Київщині.