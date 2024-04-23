Чому у СРСР, який жирував на продажу енергоносіїв, народ жив бідно: відповідь на поверхні

Партію не цікавив комфорт життя звичайного громадянина

У Радянському Союзі життя було бідним та повним заборон, з купою обмежень для дітей та дорослих. Народ так жив попри те, що СРСР отримував величезні доходи від постачання енергоносіїв іншим країнам.

Отримані кошти вкладались не стільки в соціальну сферу, як в нарощування впливу Радянського Союзу. Багато грошей йшло на розвиток військово-промислового комплексу (ВПК) та підтримки диктатур і комуністичних рухів у інших країнах, пише "Ukraïner".

Компартія готувала людей до чергової війни. Тому вона багато коштів спрямовувала на озброєння та ідеологічне виховання. Дітей готували до війни, виховуючи в "воєнній атмосфері".

Побутове життя звичайних громадян відходила на другий план. Саме тому і не вистачало товарів масового вжитку, а дефіцити та великі черги були звичайним явищем.

Громадяни викручувались як могли: шукали потрібні речі по блату, робили їх своїми руками, ремонтували. Саме тому усе, що теоретично могло знадобитись в майбутньому, не викидали, а зберігали.

Освіта, медицина теж були не кращої якості. Зате "безоплатні". Вони значно відставали від західних, але радянським громадянам не було з чим порівнювати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому у СРСР заборонили кетчуп. Цей соус спочатку масово виготовляли, а потім закрили виробництво і заборонили на найвищому рівні.