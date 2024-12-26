Росія пропонує Україні "фінський варіант". Експерт пояснив, чим він небезпечний

Це може бути лише першим етапом

Запропонований Росією базовий сценарій для початку переговорів про мир з Україною передбачає так званий "фінський варіант". Він полягає в тому, що Україна має юридично погодитися на анексію територій.

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив журналіст і народний депутат України 8-го скликання Вадим Денисенко. Він нагадав, що глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров вважає, що "перемир'я – шлях у нікуди", а Росії "потрібні остаточні юридичні домовленості, які фіксуватимуть усі умови забезпечення безпеки РФ".

"Росія буде наполягати на тому, щоб Україна, в присутності інших країн, погодилася на анексію частини території. Чи розуміє це команда Трампа? Думаю, що так. Правда, поки що у них, як я розумію, немає якихось підходів до того, як вести переговори з Росією", — зазначив Денисенко.

За його словами, річ у тім, що на сьогодні в США практично немає інструментів впливу на Росію крім ціни на нафту. Водночас Денисенко наголосив, що наразі сама ця ціна є, поки що, більш wishful thinking (видавання бажаного за дійсне. – Ред.) ніж реальність.

"Я багато разів говорив одну важливу річ: вирішення формули миру без Китаю неймовірно складне. Тому, напевне, варто дивитися не лише на візит Келлога в Київ, який, навряд чи буде проривним. Не менш важливо дивитися на стосунки Китаю та США і на те, що робитиме США в цьому напрямку", — наголосив він.

Денисенко також вважає, що бажання Росії ще не означає, що так воно й буде. Водночас він закликав пам'ятати, що ціль росіян — не лише "фінський сценарій".

"Точніше фінський сценарій це перший етап. Другий етап — грузинський сценарій. І це, між іншим, страшніше для нас ніж перша забаганка Путіна", — підсумував журналіст.

Нагадаємо, Лавров заявив, що Москва готова піти на діалог з адміністрацією обраного президента США Дональда Трампа щодо обговорення перемир'я та припинення війни в Україні. Але Кремль сподівається, що Білий дім як слід "зрозуміє причини конфлікту".