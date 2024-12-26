Молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" наголосив, що не вірить у випадковість

Пане Рустем Умєров, як ви і ваші підлеглі можуть пояснити, що:

1. Голосування у Громадську антикорупційну раду фактично зірвано – і зірвано тільки і виключно Міністерством оборони;

2. Незважаючи на те, що голосування мало розпочатись о 9:00, дехто голосував і публічно звітував про це вже о 8:00, а отже, вибори розпочалися вже "з бюлетенями в скринці";

3. Вибори, які ви і без того відкладали більше ніж півроку, тепер імовірно доведеться відміняти і проводити наново – а отже, ви і ваші підлеглі продовжать діяти без працюючої Антикорупційної Ради.

І ми маємо повірити, що це була випадковість?

За це доведеться нести відповідальність, пане Міністре. Комусь політичну, а комусь і більш серйозну.

Dixi.

Джерело: Facebook-сторінка Юрія Гудименка