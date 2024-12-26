Голосування у Громадську антикорупційну раду зірвано. Доведеться нести відповідальність, пане Міністре - Юрій Гудименко
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Молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" наголосив, що не вірить у випадковість
Пане Рустем Умєров, як ви і ваші підлеглі можуть пояснити, що:
1. Голосування у Громадську антикорупційну раду фактично зірвано – і зірвано тільки і виключно Міністерством оборони;
2. Незважаючи на те, що голосування мало розпочатись о 9:00, дехто голосував і публічно звітував про це вже о 8:00, а отже, вибори розпочалися вже "з бюлетенями в скринці";
3. Вибори, які ви і без того відкладали більше ніж півроку, тепер імовірно доведеться відміняти і проводити наново – а отже, ви і ваші підлеглі продовжать діяти без працюючої Антикорупційної Ради.
І ми маємо повірити, що це була випадковість?
За це доведеться нести відповідальність, пане Міністре. Комусь політичну, а комусь і більш серйозну.
Dixi.
Джерело: Facebook-сторінка Юрія Гудименка
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