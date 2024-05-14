Новые тарифы на свет ударят по карману украинцев уже летом: сколько придется платить

Согласно заявлениям властей, новый тариф может быть выше нынешнего на 50%

В конце апреля украинцев предупредили, что тарифы на электроэнергию могут взлететь до 3,5 грн/кВт-ч (максимальный уровень – ред.). Однако сейчас власти рассматривают максимальный уровень – около 4 грн/кВт-ч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правительстве и на энергетическом рынке. Вероятность повышения тарифа подтверждена и в Министерстве энергетики.

"Очевидно, что незначительное повышение тарифов произойдет. Просто сейчас решение еще не принято – продолжаются дискуссии и расчеты. Но, скорее всего, это произойдет в ближайшее время", — заявила в эфире телемарафона замминистра энергетики Украины Светлана Гринчук.

Сейчас тариф для населения составляет 2,64 грн/кВт-ч. Согласно заявлениям властей, новый тариф может быть выше нынешнего на 50% — 3,96 грн/кВт-час.

Информацию подтвердил и народный депутат Алексей Кучеренко. Он также сообщил, что, по его данным, новый тариф обсуждается в пределах 3,5-4 грн/кВт-час.

Ранее "Телеграф" писал, что вопрос повышения коммунальных тарифов в Украине в 2024 году до сих пор окончательно не решен. Однако о водоснабжении и электроэнергии уже есть информация. В мае стоимость тарифов на воду не вырастет, но до конца года это наверняка произойдет.