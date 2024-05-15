Деньги будут не лишние: как получить субсидию на коммуналку

В отопительный период сумма субсидии была более 1400 грн

Субсидия в Украине предоставляется малообеспеченным семьям для оплаты жилищно-коммунальных услуг. При этом важно не попадать под имущественные ограничения — не иметь больших депозитов, современной машины, работать (быть нетрудоспособным, официально безработным и т.п.).

Право на получение субсидии имеют как граждане Украины, постоянно проживающие в жилом помещении (доме), так и иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине. Владельцем помещения при этом быть не обязательно — субсидию предоставляют ВПЛ, арендаторам.

Для оформления субсидии необходимо подать заявление и декларацию о доходах и имущественном состоянии домохозяйства, из которого обращаются по назначению жилищной субсидии, в Пенсионный фонд. При необходимости добавляют сканы или копии дополнительных документов – справки ВПЛ, договоров аренды или реструктуризации долга.

Подать документы можно лично в отделении, по почте, через приложение ПФУ, в электронной форме через государственный вебпортал электронных услуг "Дия" или портал Пенсионного фонда. Результат можно узнать на вебпортале ПФУ – там будут отслеживаться выплаченные суммы и другие данные о субсидии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что правительство планирует запустить для ВПЛ еще один вид субсидий. Речь идет о субсидиях на оплату аренды — они будут разного размера в зависимости от региона.