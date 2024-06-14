В субсидии отказали из-за ошибки в документах: на решение проблемы есть две недели

За помощью на оплату "коммуналки" можно обратиться в любой месяц года

Украинцы, доходы которых не позволяют самостоятельно оплачивать коммунальные платежи, имеют право на получение жилищной субсидии. Документы на ее оформление можно подать онлайн, а если даже в них будет допущена ошибка, есть возможность исправить ситуацию.

Что делать, если в субсидии отказали из-за ошибок в документах, рассказали в министерстве социальной политики. На это дается две недели.

В случае отказа в субсидии, заявитель имеет 14 дней, чтобы дополнить или исправить данные из официальных источников информации, если в своих документах он обнаружил ошибку. Обновленные документы снова проверит Пенсионный фонд.

После уточнения информации, если препятствий для назначения помощи нет, субсидия будет назначена. О новом решении сообщат дополнительно.

Важно знать, что украинцы имеют право обратиться за субсидией в любой месяц года. Она рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля). При этом в случае подачи заявления в течение двух месяцев с начала отопительного (неотапливаемого) сезона субсидия назначается с начала такого сезона, но не ранее дня возникновения права на ее получение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что адресную жилищную субсидию домохозяйству предоставляют не только на жилищно-коммунальные услуги, но и на приобретение топлива для печей и расходов на управление домом.