Не цілу добу? Стали відомі графіки відключення світла на 22 червня для всіх областей

Українцям варто завчасно підготуватись

Ситуація в енергосистемі залишається складною, тому у суботу, 22 червня 2024 року, також будуть обмеження на споживання. Графіки відключень світла будуть діяти з 16:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК. Зазначається, що у разі змін українців оперативно про них поінформують.

"22 червня: за вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись з 16:00 до 24:00. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати на нашому телеграм-каналі", — йдеться у повідомленні ДТЕК.

Інформацію підтвердили в "Укренерго". Повідомляється, що з 18:00 до 23:00 кількість відключень буде більшою.

"Завтра, 22 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 16:00 до 24:00. З 18:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим", — йдеться у повідомленні "Укренерго".

Збільшення обмежень пов’язане з російськими ударами по енергосистемі. Пресслужба зазначає, що обмеження не стосуються об’єктів критичної інфраструктури.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки годин на добу українці будуть сидіти без світла взимку. Прогнозом поділився генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко. Він впевнений, що відключення світла взимку будуть тривалими, і це точно буде не по 2-4 години на добу.