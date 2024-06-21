Тищенко зчепився з Безуглою — дісталося і Гончаренку

У Раді черговий скандал

Нардепка Мар’яна Безугла, відома своїми витівками у Верховній Раді, відреагувала на побиття військового у Дніпрі. Нагадаємо, інцидент стався 20 червня і до нього вочевидь причетний нардеп Микола Тищенко.

Безугла заявила, що Тищенко давно має сидіти у вʼязниці, а не у Раді. Допис зробила у своєму Телеграм-каналі.

А вже у наступному повідомленні вивалила цілу купу компромату на нардепа з яким раніше була в одній фракції.

"За моєю інформацією Тищенко завозив контрабанду Ігорю Кононенку, а бандит Майман, який "нагородив" Тищенка зброєю, охороняв підприємства Порошенка та Кононенка. У Кононенка та Олександра Грановського в ресторанах Тищенка була їх штаб-квартира. В одному з ресторанів Тищенка прийоми проводив Розенблат", — написала Безугла.

Водночас нардеп Олексій Гончаренко зробив допис у своєму Facebook, де навів слова нардепа Тищенка, які стосувалися вже пані Мар’яни. Вочевидь, таким чином Тищенко відреагував на звинувачення Безуглої.

"Тищенко розповів, як Марʼяна Безугла прийшла до політики. Каже, що її привів зрадник Медведчук до Холодова. І ось Марʼяна вже "Оболонська", — написав Гончаренко.

У відповідь на це Безугла "підколола" нардепа, і в коментарі запитала, чи допоможе він націоналізувати будинок свого батька у Царському селі, а разом з ним і 60 квартир по Києву. Гончаренко не став ігнорувати випад і у відповідь запросив колежанку до себе на ефір. Чи погодилася Безугла наразі не відомо.

Користувачі у мережі не обійшли своєю увагою сутичку між нардепами. Більшість українців у коментарях не надто тішить черговий скандал у Раді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як нардеп Тищенко прокоментував скандал з побиттям у Дніпрі. Зробив кілька гучних заяв.