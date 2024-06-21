"Звільнення та покарання": відома блогерка Раміна заступилася за військового, на якого напали охоронці нардепа Тищенка

Раміна Есхакзай висловилася у мережі після скандального інциденту з військовим у Дніпрі

Відома українська блогерка та журналістка Раміна Есхакзай, яка знімала документальні відео на фронті, висловилася з приводу інциденту з військовим Дмитром Павловим та нардепом Тищенком у Дніпрі. "Телеграф" вже розповідав подробиці цього скандалу, в якому охоронці нардепа Тищенка напали на військового у Дніпрі та навіть відібрали у нього візочок з дитиною.

У своїх instagram-сторіс Раміна Есхакзай опублікувала фрагмент відео, на якому, до речі, можна побачити і одіозну помічницю Тищенка Евеліну Андрієвську. Також журналістка висловила свою думку щодо цього відео і вимагала звільнити та покарати людей, причетних до побиття військового Дмитра Павлова.

"Ілюха та Дмитро — єдині адекватні люди на цьому відео. Інше — цирк. Я хочу знати імена всіх, окрім Миколи та його помічниці, бо це вже відомо. Також хочу дізнатися про те, що цих людей звільнено з посад і покарано. Тут потрібна культура скасування, а не "шакалячий експрес", — висловилася Раміна Есхакзай.

Зазначимо, що скандал із побиттям військового у Дніпрі взято на найвищий контроль. А в мережу вже злили дані одного із охоронців Тищенка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Дніпрі напали на військового, який посперечався з Тищенком. Поліція вже розслідує, а нардеп висунув свою версію.