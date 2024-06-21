Після приїзду Тищенка та його бійки з військовим Дніпро заполонила реклама "офісів" (фото)

Тищенко назвав Дніпро серцем ботоферм та шахраїв

У Дніпрі після викриття кол-центру, який закінчився скандалом із Миколою Тищенком та нападом на військового, з’явилися креативні оголошення. На підроблених грошах мешканців Дніпра запрошують на роботу до "офісів".

Фото реклами публікують у місцевих Telegram-каналах.

По набережній на стовпах розклеєно фальшиві долари та євро. На них вказані номери телефонів та пропозиція працювати в "офісах". Йдеться не про роботу в офісних будівлях чи престижних кампаніях, а про шахрайські колл-центри, які прозвали "офісами". Їхні працівники обманним шляхом знімають гроші з кредитних карток інших людей, влаштуватися туди може будь-хто.

Нагадаємо, що 20 червня у Дніпрі нібито викрили один із таких "офісів". При цьому був присутній нардеп Микола Тищенко, який назвав імена організаторів шахрайської організації. При цьому він заявив, що під час затримання один із членів місцевої ОЗУ "9" нібито напав на правоохоронця та спробував втекти.

Згодом невідомі у військовій формі, за деякими даними охорона Тищенка, напали на військового Дмитра Павлова, який прогулювався з дружиною та маленькою дитиною. Його почали бити прямо на очах у родини та перехожих. Справу вже взяли на вищий контроль.

А сам Тищенко заявив, що постраждалий військовий — нібито кришує ботоферми у Дніпрі. А бійку він назвав навмисною "провокацією". Також нардеп заявив, що "Дніпро – це серце ботоферм".

Також "Телеграф" розповідав про те, що після скандалу зі побиттям військового у Дніпрі Микола Тищенко на слуху. У мережі стверджують, що він є кумом Андрія Єрмака – глави Офісу президента.