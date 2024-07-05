Приезд на тракторе, стирка ковров и обмазывание сметаной: самые необычные пляжные привычки СССР
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В СССР люди часто проводили время на пляже
В СССР было несколько вариантов отдохнуть. Кто-то ездил на море, многие отдыхали "дикарями".
Частым вариантом времяпрепровождения советских людей был отдых на пляже. "Телеграф" рассказывает о самых популярных пляжных привычках СССР.
Самые популярные советские пляжные привычки
Пляжи во время СССР были важным социальным местом, где собиралась вся молодежь. Каждый хотел выделиться и показать себя с лучшей стороны.
Большую роль играло и то, как ты попал туда. Прийти пешком или приехать на велосипеде было не престижно. Поэтому многие приезжали на тракторе, мотоцикле или на машине – это совсем другое дело. В одно транспортное средство садилось рекордное количество людей.
У советского человека часто отсутствовал элементарный купальник. Поэтому большинство мужчин купались в обычных трусах, а женщины в футболках или рубашках.
На голову советские люди надевали самодельные головные уборы. Популярными были платки с узелками по краям или панами из газет.
В связи с отсутствием газа люди не имели возможности помыться дома. Поэтому зимой они раз в неделю ходили в баню, а в теплое время года купались прямо на водоемах. Также люди могли постирать ковры с помощью хозяйственного мыла, помыть машину и покупать собаку.
На пляжах привычным делом было играть в шахматы, шашки или нарды, устраивать застолья. Люди брали с собой вареный картофель в кастрюлях, компот в банках и другую еду. Стеклянную посуду также брали с собой, а после мыли ее в реке. Проводить время могли под магнитолу от трактора или автомобиля.
О вреде ультрафиолетового излучения и солнцезащитном креме в советские люди слышали мало. Потому сгореть на пляже в первый день отдыха, а потом мазаться кефиром или сметаной было почти традицией.
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