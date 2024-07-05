В Україні змогли зняти полтергейст на тепловізор: вчений пояснив, що сталося

Полтергейсти залишають по собі матеріальні сліди, тому їх дуже легко можна виявити. Наприклад, привиди були зафіксовані за допомогою тепловізора.

Про це зазначив глава Українського науково-дослідного Центру вивчення аномалій (УНДЦА), кандидат технічних наук Артем Білик у матеріалі "Телеграфа" "НЛО над Україною військові бачать постійно: вчений про аномальні зони і про те, як виглядає в тепловізор полтергейст". Полтергейст вдавалося виявити саме тому, що вони люблять перебувати в місцях, де можна встановити спеціальні системи стаціонарного автономного моніторингу.

Полтергейсти, як і привиди, проявляють себе як тепловий "насос". Часто в місцях перебування таких феноменів підіймається температура навколишнього середовища.

"У даному випадку теплова енергія переходила в акустичну — стукіт без джерела. Фізично це не заборонено, але як відбувається поки що загадка", — додав Артем Білик.

Він зазначив, що працює лише з предметними свідченнями — наприклад, фото, відео чи матеріальними слідами. Саме завдяки такому підходу можна встановити істину.

У Києві знайти півтергейсту можна у замку "Річарда". Також "Телеграф" писав про три фільми жахів про привиди.