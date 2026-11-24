Запасайтесь до свят. В "Аврорі" обвалили ціни на популярні шоколадки і батончики
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На деякі товари діє до - 45%
В "Аврорі" можна заощадити кругленьку суму завдяки акції на солодощі. Знижки діятимуть до 29 листопада.
Про це розповіла користувачка у Threads. За її словами, знижки є як на популярні батончики, так і на шоколадки.
"Знижки в Аврорі до 29.11 на різні смаколики", — йдеться у повідомленні.
На сайті "Аврори" можна побачити, що знижки складають від 13 до 45%. Найбільше знизили ціну на популярний шоколад "Рошен". Придбати товар можна у будь-якому магазині мережі.
Які солодощі по акції:
- Шоколад молочний ROSHEN Lacmi з мигдалем, кокосом 84 г — 37 грн;
- Набір цукерок шоколадних Адвент-календар 75 г — 77 грн;
- Шоколад чорний ROSHEN з підсолодженим подрібненим мигдалем 85 г — 55 грн;
- Набір фігурок з кондитерської глазурі Inco Гном 60 г — 64 грн;
- Батончик вафельний глазурований Lion White 42 г — 23 грн
- Батончик вафельний глазурований Lion з арахісом та солоною карамеллю 2+1 90 г — 48 грн;
- Батончик вафельний глазурований Lion з арахісом та солона карамель 40 г — 23 грн;
- Батончик вафельний Kitkat Chunky White 40 г — 32 грн;
Раніше "Телеграф" розповідав, що у Roshen продають популярні цукерки за акційною ціною.