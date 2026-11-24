На деякі товари діє до - 45%

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В "Аврорі" можна заощадити кругленьку суму завдяки акції на солодощі. Знижки діятимуть до 29 листопада.

Про це розповіла користувачка у Threads. За її словами, знижки є як на популярні батончики, так і на шоколадки.

"Знижки в Аврорі до 29.11 на різні смаколики", — йдеться у повідомленні.

На сайті "Аврори" можна побачити, що знижки складають від 13 до 45%. Найбільше знизили ціну на популярний шоколад "Рошен". Придбати товар можна у будь-якому магазині мережі.

Які солодощі по акції:

Шоколад молочний ROSHEN Lacmi з мигдалем, кокосом 84 г — 37 грн;

Набір цукерок шоколадних Адвент-календар 75 г — 77 грн;

Шоколад чорний ROSHEN з підсолодженим подрібненим мигдалем 85 г — 55 грн;

Набір фігурок з кондитерської глазурі Inco Гном 60 г — 64 грн;

Батончик вафельний глазурований Lion White 42 г — 23 грн

Батончик вафельний глазурований Lion з арахісом та солоною карамеллю 2+1 90 г — 48 грн;

Батончик вафельний глазурований Lion з арахісом та солона карамель 40 г — 23 грн;

Батончик вафельний Kitkat Chunky White 40 г — 32 грн;

Акції на шоколадки в Аврорі

Акції на шоколадки в Аврорі

Акції на шоколадки в Аврорі

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Roshen продають популярні цукерки за акційною ціною.