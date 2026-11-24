В Україні, крім південних областей, попередили про жовтий рівень небезпеки

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У вівторок, 24 листопада, сильний снігопад ускладнив рух зі Львівщини в напрямку Закарпаття. Через затори на трасі водіям за годину вдалося подолати лише 15 км.

На перевалі між Львівською та Закарпатською областями дорогу замітає снігом, а на покритті утворилася ожеледиця, повідомляє mukachevo.net. На слизьких підйомах зупиняються вантажівки, через що іншим водіям важче проїхати перевал.

Автомобілістам радять закладати додатковий час на дорогу в обох напрямках. На підйомах і спусках варто знизити швидкість, тримати безпечну дистанцію та уникати різких маневрів.

Згідно з даними погодного радара ventusky захід України засипатиме снігом ще кілька днів. Цей регіон накриють снігопади та сильні морози. На вихідних очікується до -13°, а висота снігового покриву може сягнути 10 см.

Снігопад о 23:00 25 листопада 2026. Фото: Скриншот

Водночас уночі та вранці 25 листопада Український гідрометеорологічний центр попереджає про І (жовтий) рівень небезпеки через ожеледицю по всій Україні, крім південних областей.

На дорогах Києва та області вночі й уранці 25 листопада очікують ожеледицю

Нагадаємо, в ніч на 22 листопада у Буковелі різко змінилась погода і там, де ще напередодні була зелена трава, вранці вже лежав яскравий білий сніг.