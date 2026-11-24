Перший сніг приніс біду: де вже замітає траси і куди ще прийде негода (відео, карта)
- Автор
-
- Дата публікації
-
В Україні, крім південних областей, попередили про жовтий рівень небезпеки
У вівторок, 24 листопада, сильний снігопад ускладнив рух зі Львівщини в напрямку Закарпаття. Через затори на трасі водіям за годину вдалося подолати лише 15 км.
На перевалі між Львівською та Закарпатською областями дорогу замітає снігом, а на покритті утворилася ожеледиця, повідомляє mukachevo.net. На слизьких підйомах зупиняються вантажівки, через що іншим водіям важче проїхати перевал.
Автомобілістам радять закладати додатковий час на дорогу в обох напрямках. На підйомах і спусках варто знизити швидкість, тримати безпечну дистанцію та уникати різких маневрів.
Згідно з даними погодного радара ventusky захід України засипатиме снігом ще кілька днів. Цей регіон накриють снігопади та сильні морози. На вихідних очікується до -13°, а висота снігового покриву може сягнути 10 см.
Водночас уночі та вранці 25 листопада Український гідрометеорологічний центр попереджає про І (жовтий) рівень небезпеки через ожеледицю по всій Україні, крім південних областей.
Нагадаємо, в ніч на 22 листопада у Буковелі різко змінилась погода і там, де ще напередодні була зелена трава, вранці вже лежав яскравий білий сніг.