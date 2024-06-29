Яким буде тариф на воду для українців у липні: чи варто чекати на підвищення
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Тарифи вже вкотре підвищувалися у червні
Попри побоювання про те, що тарифи на воду в Україні знову піднімуться, мешканцям великих міст турбуватися нема про що. У липні для них ціна на воду залишиться незмінною.
Про це пише 24 канал. Зазначається, що Нацкомісія, яка регулює електроенергетику та комунальні послуги в Україні (НКРЕКУ), заборонила підіймати вартість для мешканців великих міст.
Варто розуміти, що ця заборона не поширюється на дрібні населені пункти, до того ж деякі громади мають право самостійно регулювати тарифи на воду.
При цьому вартість водопостачання вже піднімалася в червні для деяких постачальників і тепер становитиме:
- ПрАТ "Енергоресурси" (Нікополь) — 53,39 грн за кубометр;
- КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" – 30,36 гривні за кубометр;
- Чернівціводоканал – 23,86 гривні;
- КП "Водоканал" (Запоріжжя) – 22,88 гривні;
- Дніпроводоканал – 23,92 гривні;
- Львівводоканал – 20,04 гривні;
- Київводоканал – 21,42 гривні;
- Харківводоканал – 22,87 гривні;
- Черкасиводоканал – 20,19 гривні;
- КП "Івано-Франківськводоекотехпром" – 17,45 гривні;
- Житомирводоканал – 32,77 гривні.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якими будуть тарифи на газ в Україні і чи варто чекати на їх підвищення в липні.