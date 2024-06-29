Яким буде тариф на воду для українців у липні: чи варто чекати на підвищення

Тарифи вже вкотре підвищувалися у червні

Попри побоювання про те, що тарифи на воду в Україні знову піднімуться, мешканцям великих міст турбуватися нема про що. У липні для них ціна на воду залишиться незмінною.

Про це пише 24 канал. Зазначається, що Нацкомісія, яка регулює електроенергетику та комунальні послуги в Україні (НКРЕКУ), заборонила підіймати вартість для мешканців великих міст.

Варто розуміти, що ця заборона не поширюється на дрібні населені пункти, до того ж деякі громади мають право самостійно регулювати тарифи на воду.

При цьому вартість водопостачання вже піднімалася в червні для деяких постачальників і тепер становитиме:

ПрАТ "Енергоресурси" (Нікополь) — 53,39 грн за кубометр;

КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" – 30,36 гривні за кубометр;

Чернівціводоканал – 23,86 гривні;

КП "Водоканал" (Запоріжжя) – 22,88 гривні;

Дніпроводоканал – 23,92 гривні;

Львівводоканал – 20,04 гривні;

Київводоканал – 21,42 гривні;

Харківводоканал – 22,87 гривні;

Черкасиводоканал – 20,19 гривні;

КП "Івано-Франківськводоекотехпром" – 17,45 гривні;

Житомирводоканал – 32,77 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якими будуть тарифи на газ в Україні і чи варто чекати на їх підвищення в липні.