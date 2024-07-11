Пляжі Бердянська захопили не лише окупанти: купатися там практично неможливо (відео)

Місцеві скаржаться, що окупанти зовсім не хочуть розвивати туристичний бізнес

У Бердянську в розпал курортного сезону порожні пляжі. З окупантами не хоче мати справу не лише місцевий бізнес, а й природа — Азовське море та пляжі заполонили медузи.

Фото та відео з Бердянська діляться у мережі. Місцеві повідомляють, що вчора у морі був шторм та сильні хвилі.

На фото із села Новопетрівка, що за 14 км від Бердянська, видно "кашу" з медуз на березі. Через шторм їх повикидало на берег разом із водоростями і їх ніхто не прибирав.

Сьогодні, 11 липня, на багатьом знайомому пляжі Ліски хвилі втихомирилися, але у воді все ще залишилися медузи. За словами місцевої мешканки, вранці їх було набагато більше, але до обіду поменшало. Вода тепла і "купатися загалом можна", але по сусідству з відпочивальниками плаватимуть медузи розміром з голову — корнероти. Вони можуть досягати 90 см завдовжки та боляче жалити. Мацак у них немає, але є масивні ротові лопаті з численними отруйними відростками, які обпалюють шкіру подібно до окропу. Опік може сходити кілька років.

Також у мережі показали, як виглядає Центральний пляж Бердянська на початку липня. Якщо близько 10-20 відпочивальників там набереться, це вже добре. До окупації протягом усього літа на будь-якому пляжі Азовського моря було не проштовхнутися.

У коментарях місцеві скаржаться, що окупаційна влада не розвиває туризм у регіоні, не чистять море та пляжі. А росіяни заявляють, що не вистачає рівня комфорту на українських турбазах.

"Руські відпочивають красиво, люблять комфорт, але бердянські жолоби люблять лише гроші, не бажають вкласти грошей у розвиток свого ж бізнесу", — заявляють у мережі.

Також "Телеграф" розповідав про те, як виглядає курортна Кирилівка в окупації. Окупанти не пускають туристів на бази відпочинку.