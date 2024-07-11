Пляжи Бердянска захватили не только оккупанты: купаться там практически невозможно (видео)

Местные жалуются, что оккупанты вовсе не хотят развивать туристический бизнес

В Бердянске в разгар курортного сезона пустуют пляжи. С оккупантами не хочет иметь дело не только местный бизнес, но и природа — Азовское море и пляжи заполонили медузы.

Фото и видео с Бердянска делятся в сети. Местные сообщают, что вчера в море был шторм и сильные волны.

На фото из села Новопетровка, что в 14 км от Бердянска, видна "каша" из медуз на берегу. Из-за шторма их выкидывало на берег вместе с водорослями и их никто не убирал.

Сегодня, 11 июля, на многим знакомом пляже Лиски волны утихомирились, но в воде все еще остались медузы. По словам местной жительницы, утром их было намного больше, но к обеду стало меньше. Вода теплая и "купаться в целом можно", но по соседству с отдыхающим будут плавать медузы размером с голову — корнероты. Они могут достигать 90 см в длину и больно жалить. Щупалец у них нет, но есть массивные ротовые лопасти с многочисленными ядовитыми отростками, которые обжигают кожу подобно кипятку. Ожог может сходить до нескольких лет.

Также в сети показали, как выглядит Центральный пляж Бердянска в начале июля. Если около 10-20 отдыхающих там наберется, то это уже хорошо. До оккупации на протяжении всего лета на любом из пляжей Азовского моря было не протолкнуться.

В комментариях местные жалуются, что оккупационная власть не развивает туризм в регионе, не чистят море и пляжи. А россияне заявляют, что им не хватает уровня комфорта на украинских турбазах.

"Русские отдыхают красиво, любят комфорт, но бердянские жлобы любят только деньги, не желают вложить денег в развитие своего же бизнеса", — заявляют в сети.

Также "Телеграф" рассказывал о том, как выглядит курортная Кирилловка в оккупации. Оккупанты не пускают туристов на базы отдыха.