Розруха і пустка: як зараз виглядає курорт Залізний Порт (відео)

Вже третій сезон без туристів

Село Залізний порт на Херсонщині був одним з найпопулярніших українських курортів, допоки населений пункт не був окупований росіянами у 2022 році. Вже третій сезон поспіль там напівпусті пляжі, закриті кафе та торгові точки.

Вже нічого не нагадує про те, якими раніше багатолюдними були пляжі Залізного Порту. "Телеграф" дізнався, як зараз живуть мешканці цього села і що відбувається на колись популярному курорті.

Залізний порт зараз

Село знаходиться неподалік від іншого відомого курорту Скадовська. У ньому раніше були пансіонати, санаторії та готелі, куди з’їжджались на відпочинок з усіх куточків України.

Наразі курортне село занепадає. Місцевий бізнес, який раніше за сезон заробляв гроші на цілий рік, втратив основне джерело доходу. Як пишуть місцеві мешканці у соцмережах, більшість кафе та торгових точок з сезонними товарами просто не відкриваються.

Українці у соцмережах запустили флешмоб. Вони викладають фото та відео з відпочинку у курортному селі до окупації. Люди діляться світлинами з близькими людьми та спогадами, а також сподіваються, що скоро знову зможуть відвідати Залізний порт.

На опублікованих відео можна побачити, наскільки популярним був курорт. На пляжі ніде яблуку було впасти.

Користувачі також публікували відео порівняння, скільки людей відпочивали на узбережжі Чорного моря до окупації та зараз. Зміни кардинальні. Залізний порт зараз виглядає безлюдним і навіть моторошним. Розруха і пустка панують на колись популярній туристичній локації.

Для довідки: Залізний порт ― село у Скадовському районі Херсонської області. Знаходиться на узбережжі Чорного моря, а берегова лінія складає чотири кілометри. На західній околиці Залізного порту починаються території Чорноморського біосферного заповідника. Село окуповане 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Телеграф" раніше повідомляв, як зараз виглядає легендарний курорт Кирилівка у Запорізькій області. Туди до окупації з’їжджались любителі відпочинку на Азовському морі.