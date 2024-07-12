Відсутність належних умов для ветеранів загрожує новою міграційною кризою після війни — Гудименко

Багатьом нема куди повертатись, підкреслив голова ГО "Українське об’єднання "Мрія"

Перед державою стоїть завдання створити гідні умови для життя ветеранів, які повертаються з війни. Водночас ми повинні донести до інших країн, що потребуємо їхньої підтримки, інакше ризикуємо отримати велику кількість охочих виїхати за кордон серед колишніх військових.

Про це розповів молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко під час інтерв’ю з Ганною Гопко в програмі "Суб’єктивно".

"Якщо ми у себе не побудуємо державу для ветеранів, це будуть ветерани Європи та інших країн. Після завершення війни вони переїдуть за кордон і не матимуть мотивації повертати свої родини в Україну. Або іноземні партнери допоможуть нам вирішити цю проблему, або зіштовхнуться з нею самостійно. Чи готові вони, щоби люди з військовим досвідом, можливими психологічними травмами, без роботи і знання мови, але з навичками виживання в будь-яких ситуаціях стали частиною їхнього соціуму? Їм дешевше буде допомогти забезпечити це тут", — коментує Гудименко.

За словами військового, попри труднощі починати життя в іншій країні, в більшості людей там є певний "якір" – їхні родини. В Україні багатьом нема куди повертатись, бо їхній дім під окупацією чи зруйнований.

"Зараз більше мільйона українців воюють. Звільняються лише поранені військові, з травмами. Частина з них їде за кордон. Поки йдеться про одиниці-десятки людей. За умови масової демобілізації мова піде про сотні тисяч. Усі розуміють, що система захлинатиметься, коли кількість ветеранів стрімко зростатиме за короткий термін. Тому державі вкрай важливо підготуватися ментально і соціально до майбутнього, в якому ветерани відіграватимуть потужну роль", — зазначив Юрій Гудименко.