Від Олешок до перемир’я по всій Україні? Кулеба пояснив розрахунок Кремля

Дипломат озвучив висновки з останніх подій на Херсонщині

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Припинення вогню в Олешках Херсонської області навряд чи вдасться поширити на всю Україну. Поступка Росії в цьому питанні пов’язана з бажанням Володимира Путіна зробити політичний жест на адресу Дональда Трампа, а не з турботою про цивільних.

Такою думкою ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поділився в етері власного YouTube-каналу. Він також пояснив, чому вважає виправданою особисту участь у процесі уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

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Чому домовленість щодо Олешок не означає загального перемир’я

За словами Кулеби, досвід відносин із Росією з 2014 року свідчить, що доля українських міст та цивільних не зупиняє Кремль. Заради досягнення своїх цілей російська влада готова діяти жорстоко, а згодом за допомогою пропаганди виправдовувати наслідки.

"Я не думаю, що вдасться перетворити кейс Олешок на загальноукраїнський кейс припинення вогню", — зазначив він.

На думку колишнього глави МЗС, поступка щодо Олешок дає Путіну можливість продемонструвати Трампу готовність іти назустріч. Водночас для самої Росії такий крок не потребує значних поступок.

Кулеба вважає це типовою тактикою Кремля: спочатку створити гуманітарну кризу, а потім використати її розв’язання для отримання політичних вигод.

Чи варто було Лубінцю їхати особисто

Кулеба підтримав особисту участь Дмитра Лубінця, якщо від його присутності залежить ефективність евакуації. На місці уповноважений може оперативно розв’язувати проблеми та реагувати на можливі спроби зірвати домовленості, поки зберігається можливість вивезти людей.

Дипломат визнав, що кадри спілкування з російською стороною можуть викликати роздратування, зокрема й у нього самого. Однак, на його переконання, необхідність рятувати людей виправдовує такі контакти: захист їхніх прав і є завданням омбудсмена.

Нагадаємо, українська делегація разом з евакуйованими жителями Олешок вирушила до Анапи. Водночас, за повідомленнями російських воєнкорів, охочих виїхати на підконтрольну Україні територію виявилося значно більше, ніж тих, хто обрав Росію. Зокрема, один з них стверджує, що для перевезення людей в Україну залучили 17 автобусів, а до РФ — лише чотири.