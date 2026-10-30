Усього дві трави допоможуть довше зберігати картоплю: проста порада для запасливих

Хитрість із двома ароматними травами

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Щоб картопля довше зберігалася, радять покласти до неї лавровий лист і м’яту. За неправильного зберігання бульби можуть прорости або вкритися пліснявою.

Такою порадою поділилися на сайті Nasezahrada .

Навіщо класти лавровий лист і м’яту до картоплі

Лавровий лист містить ароматичні речовини та ефірні олії. М’ята вирізняється сильним, освіжальним ароматом. Ці трави підходять для зберігання картоплі: їхні властивості створюють несприятливе середовище для багатьох мікроорганізмів і шкідників.

Як зберігати картоплю

Але жодні добавки не допоможуть, якщо не дотримуватися простих правил:

Лавровий лист і м’ята допомагають зберегти картоплю за правильного зберігання Джерело: Згенеровано ШІ, "Телеграф"

Перед закладанням переберіть картоплю. Усі гнилі, трохи запліснявілі або позеленілі бульби викиньте.

викиньте. Вологі бульби потрібно просушити.

Картоплю краще зберігати у відкритих дерев’яних ящиках. Бульбам потрібне повітря, тому хороша циркуляція особливо важлива.

Не складайте картоплю в кілька шарів.

Лавровий лист і м’яту рекомендують покласти на дно ящиків. Кілька гілочок можна розмістити й просто між бульбами. Трави мають виділяти аромат і ефірні олії. Так картопля збережеться до весни.