Усього дві трави допоможуть довше зберігати картоплю: проста порада для запасливих
- Автор
-
- Дата публікації
-
Хитрість із двома ароматними травами
Щоб картопля довше зберігалася, радять покласти до неї лавровий лист і м’яту. За неправильного зберігання бульби можуть прорости або вкритися пліснявою.
Такою порадою поділилися на сайті Nasezahrada.
Навіщо класти лавровий лист і м’яту до картоплі
Лавровий лист містить ароматичні речовини та ефірні олії. М’ята вирізняється сильним, освіжальним ароматом. Ці трави підходять для зберігання картоплі: їхні властивості створюють несприятливе середовище для багатьох мікроорганізмів і шкідників.
Як зберігати картоплю
Але жодні добавки не допоможуть, якщо не дотримуватися простих правил:
- Перед закладанням переберіть картоплю. Усі гнилі, трохи запліснявілі або позеленілі бульби викиньте.
- Вологі бульби потрібно просушити.
- Картоплю краще зберігати у відкритих дерев’яних ящиках. Бульбам потрібне повітря, тому хороша циркуляція особливо важлива.
- Не складайте картоплю в кілька шарів.
Лавровий лист і м’яту рекомендують покласти на дно ящиків. Кілька гілочок можна розмістити й просто між бульбами. Трави мають виділяти аромат і ефірні олії. Так картопля збережеться до весни.
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно підготувати волоські горіхи до тривалого зберігання.