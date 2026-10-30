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Усього дві трави допоможуть довше зберігати картоплю: проста порада для запасливих

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Лавровий лист і м’ята допомагають зберегти картоплю до весни
Лавровий лист і м’ята допомагають зберегти картоплю до весни. Фото Згенеровано ШІ, "Телеграф"

Хитрість із двома ароматними травами

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Щоб картопля довше зберігалася, радять покласти до неї лавровий лист і м’яту. За неправильного зберігання бульби можуть прорости або вкритися пліснявою.

Такою порадою поділилися на сайті Nasezahrada.

Лавровий лист містить ароматичні речовини та ефірні олії. М’ята вирізняється сильним, освіжальним ароматом. Ці трави підходять для зберігання картоплі: їхні властивості створюють несприятливе середовище для багатьох мікроорганізмів і шкідників.

Як зберігати картоплю

Але жодні добавки не допоможуть, якщо не дотримуватися простих правил:

Чоловік тримає картоплину біля відкритого дерев’яного ящика з картоплею, лавровим листям і м’ятою
Лавровий лист і м’ята допомагають зберегти картоплю за правильного зберігання Джерело: Згенеровано ШІ, "Телеграф"
  • Перед закладанням переберіть картоплю. Усі гнилі, трохи запліснявілі або позеленілі бульби викиньте.
  • Вологі бульби потрібно просушити.
  • Картоплю краще зберігати у відкритих дерев’яних ящиках. Бульбам потрібне повітря, тому хороша циркуляція особливо важлива.
  • Не складайте картоплю в кілька шарів.

Лавровий лист і м’яту рекомендують покласти на дно ящиків. Кілька гілочок можна розмістити й просто між бульбами. Трави мають виділяти аромат і ефірні олії. Так картопля збережеться до весни.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно підготувати волоські горіхи до тривалого зберігання.

Теги:
#Картопля #Зберігання #Лавровий лист