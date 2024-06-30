Ілюстрація "руского міра": як нині виглядає окупований росіянами курортний Скадовськ (фото, відео)
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Скадовськ був одним з найулюбленіших місць відпочинку українців
Щотижня в мережі з’являються відео з окупованих морських курортів України, які нині вражають своєю занедбаністю та пусткою. Пляжі тимчасово окупованого Скадовська нині нагадують пустище, і це у розпал пляжного сезону.
Користувачка Тетяна Іванова завантажила відео з окупованого Скадовська у YouTube. Замість відпочивальників на березі моря бачимо трактор, який щось риє та купи засохлих водоростей, що вкривають колись золотисті пляжі.
До повномасштабного вторгнення Росії в Україну, місто Скадовськ був одним з найулюбленіших місць відпочинку українців. Завдяки мілкому та теплому морю, курорт вважався однією з перлинок узбережжя Чорного моря.
У мирні часи, перед відкриттям літнього сезону, офіційні пляжі Скадовська очищували від водоростей та завозили новий, чистий пісок. Біля пляжів була розвинена інфраструктура: готелі, бази відпочинку, кафе та ресторани, нічні клуби, атракціони та безліч інших розваг.
До війни в Скадовську мешкало близько 18 тисяч українців, нині ця цифра, за приблизними підрахунками, складає 7 тисяч. Про це писало українське видання Скадовськ.City. Наразі ж у місті засилля окупантів, які тероризують місцеве населення.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як зараз виглядає окупований курортний Урзуф. Гори сміття та іржаві конструкції на узбережжі. Справжній "рускій мір".