Ілюстрація "руского міра": як нині виглядає окупований росіянами курортний Скадовськ (фото, відео)

Скадовськ був одним з найулюбленіших місць відпочинку українців

Щотижня в мережі з’являються відео з окупованих морських курортів України, які нині вражають своєю занедбаністю та пусткою. Пляжі тимчасово окупованого Скадовська нині нагадують пустище, і це у розпал пляжного сезону.

Користувачка Тетяна Іванова завантажила відео з окупованого Скадовська у YouTube. Замість відпочивальників на березі моря бачимо трактор, який щось риє та купи засохлих водоростей, що вкривають колись золотисті пляжі.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну, місто Скадовськ був одним з найулюбленіших місць відпочинку українців. Завдяки мілкому та теплому морю, курорт вважався однією з перлинок узбережжя Чорного моря.

Забиті пляжі Скадовська

Могли відпочити і діти, і дорослі

Тепле море

У мирні часи, перед відкриттям літнього сезону, офіційні пляжі Скадовська очищували від водоростей та завозили новий, чистий пісок. Біля пляжів була розвинена інфраструктура: готелі, бази відпочинку, кафе та ресторани, нічні клуби, атракціони та безліч інших розваг.

Багато відпочивальників

Розвинена інфраструктура

До війни в Скадовську мешкало близько 18 тисяч українців, нині ця цифра, за приблизними підрахунками, складає 7 тисяч. Про це писало українське видання Скадовськ.City. Наразі ж у місті засилля окупантів, які тероризують місцеве населення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як зараз виглядає окупований курортний Урзуф. Гори сміття та іржаві конструкції на узбережжі. Справжній "рускій мір".