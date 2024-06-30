Рус

Ілюстрація "руского міра": як нині виглядає окупований росіянами курортний Скадовськ (фото, відео)

Автор
Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ілюстрація "руского міра": як нині виглядає окупований росіянами курортний Скадовськ (фото, відео) Новина оновлена 30 червня 2024, 14:49

Скадовськ був одним з найулюбленіших місць відпочинку українців

Щотижня в мережі з’являються відео з окупованих морських курортів України, які нині вражають своєю занедбаністю та пусткою. Пляжі тимчасово окупованого Скадовська нині нагадують пустище, і це у розпал пляжного сезону.

Користувачка Тетяна Іванова завантажила відео з окупованого Скадовська у YouTube. Замість відпочивальників на березі моря бачимо трактор, який щось риє та купи засохлих водоростей, що вкривають колись золотисті пляжі.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну, місто Скадовськ був одним з найулюбленіших місць відпочинку українців. Завдяки мілкому та теплому морю, курорт вважався однією з перлинок узбережжя Чорного моря.

Скадовськ до окупації РФ
Забиті пляжі Скадовська
Скадовськ до окупації РФ
Могли відпочити і діти, і дорослі
Скадовськ до окупації РФ
Тепле море

У мирні часи, перед відкриттям літнього сезону, офіційні пляжі Скадовська очищували від водоростей та завозили новий, чистий пісок. Біля пляжів була розвинена інфраструктура: готелі, бази відпочинку, кафе та ресторани, нічні клуби, атракціони та безліч інших розваг.

Скадовськ до окупації РФ
Багато відпочивальників
Скадовськ до окупації РФ
Розвинена інфраструктура
Скадовськ до окупації РФ
Скадовськ до окупації РФ

До війни в Скадовську мешкало близько 18 тисяч українців, нині ця цифра, за приблизними підрахунками, складає 7 тисяч. Про це писало українське видання Скадовськ.City. Наразі ж у місті засилля окупантів, які тероризують місцеве населення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як зараз виглядає окупований курортний Урзуф. Гори сміття та іржаві конструкції на узбережжі. Справжній "рускій мір".

Теги:
#Скадовськ #Окуповані території #Тимчасово окуповані території